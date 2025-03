Gene Hackman morreu de doença cardíaca dias após esposa sucumbir a vírus raro

Por Andrew Hay

SANTA FE, NOVO MÉXICO (Reuters) - O vencedor do Oscar Gene Hackman estava com Alzheimer avançado e morreu de doença cardíaca e outros fatores provavelmente dias depois de sua mulher, Betsy Arakawa, morrer de uma síndrome rara disseminada por ratos, mostraram resultados de autópsias em ambos divulgados nesta sexta-feira no Estado norte-americano do Novo México.

O ator de 95 anos e sua mulher, de 64, e um de seus cachorros, foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro, em aposentos separados de sua casa na cidade de Santa Fé.