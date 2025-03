"Nas Terras Perdidas" mostra o futuro fantástico de George R.R. Martin

“A história tem elementos do trabalho de George com os quais as pessoas têm familiaridade, que eles amam, os personagens perturbados, a intriga, o ambiente sombrio, os monstros”, afirmou o diretor de “Resident Evil”, à Reuters.

“Mas é em um cenário totalmente novo e é um mundo que eles nunca viram antes. Então, tem todo o conteúdo, mas não é Westeros. É algo muito cinematográfico. Realmente tentamos construir algo para o cinema e não para a televisão”, acrescentou.

Os protagonistas de “Nas Terras Perdidas”, Milla Jojovich e Dave Bautista, navegam uma história bastante diferente dos dragões e disputas de poder do continente ficcional de Westeros do universo de “Guerra dos Tronos”.

O filme acompanha Boyce, um personagem com estilo de cowboy interpretado por Bautista, que vaga pela paisagem pós-apocalíptica do futuro da humanidade. Seu caminho cruza com o de uma bruxa mística chamada Gray Alys, interpretada por Jojovich, que é muito poderosa, mas não consegue recusar os pedidos das pessoas.

Uma jornada começa quando uma rainha envia Gray Alys às “Terras Perdidas” para lhe conceder o poder mágico de se transformar em lobisomem.

Juntos, Gray Alys e Boyce são envolvidos em uma situação política e perseguidos pelo braço religioso do reino que quer derrubar a rainha.