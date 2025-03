Filme israelense-palestino ganha Oscar de melhor documentário, diretores atacam posições dos EUA

Por Nichola Groom

LOS ANGELES (Reuters) - "Sem Chão" (No Other Land, no título original), um filme sobre o deslocamento de uma comunidade palestina em Israel, ganhou o Oscar de melhor documentário no domingo, e seus diretores fizeram um apelo ao mundo para ajudar a acabar com o conflito e acusaram os Estados Unidos de bloquear uma solução.

Os codiretores, o ativista palestino Basel Adra e o jornalista israelense Yuval Abraham, passaram cinco anos fazendo o filme, que mostra soldados israelenses destruindo casas e despejando moradores para criar um campo de treinamento militar e a invasão de colonos judeus na comunidade palestina.