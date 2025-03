Drama sobre profissionais do sexo "Anora" domina o Oscar com cinco prêmios, incluindo o de melhor filme

"Sem Chão", um filme que mostra a resistência palestina da Cisjordânia aos soldados israelenses que derrubam suas casas e expulsam os moradores para criar um campo de treinamento militar, ganhou o Oscar de documentário no domingo.

O prêmio de melhor longa-metragem de animação foi para o filme independente "Flow", o primeiro filme da Letônia a ganhar um Oscar.

As indicadas Ariana Grande e Cynthia Erivo abriram a celebração do Oscar com um medley temático do "Mágico de Oz", incluindo o sucesso "Defying Gravity", do filme "Wicked".

Grande, Saldaña, Selena Gomez e outras estrelas usaram vestidos brilhantes e esculturais. Timothee Chalamet escolheu um smoking amarelo canário, o que provocou um comentário do apresentador do Oscar, o comediante Conan O'Brien.

"Você não será atropelado em sua bicicleta esta noite", disse O'Brien.

No meio do show, O'Brien levou um grupo de bombeiros de Los Angeles ao palco e agradeceu a eles pelo trabalho realizado durante os incêndios florestais de janeiro. Ele também os convidou para fazer algumas piadas.