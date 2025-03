'Ainda Estou Aqui' faz história como o primeiro filme brasileiro a ganhar o prêmio de melhor longa-metragem internacional

"Este prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse ele.

Adaptado do comovente livro de memórias de 2015 escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho da protagonista Eunice Paiva, "I Am Still Here" compartilha a história comovente de perda e resiliência da família diante da opressão.

A família Paiva foi uma das muitas vítimas do regime militar no Brasil, que durou 21 anos e foi estabelecido após um golpe de estado das forças armadas em 1964. Durante esse período, milhares de pessoas foram detidas, torturadas e centenas desapareceram à força, sendo que muitas foram exiladas e perseguidas.

O último filme brasileiro a ser indicado pela Academia na categoria internacional foi "Central do Brasil", em 1999, também dirigido por Salles.

Em 1960, a coprodução França, Itália e Brasil "Orfeu Negro", com um elenco predominantemente brasileiro e direção francesa, venceu a categoria internacional, mas quem recebeu o prêmio foi a França.

A cerimônia do Oscar coincidiu com o Carnaval do Brasil e, quando a notícia da vitória se espalhou, as ruas explodiram de alegria. Milhares de foliões, muitos deles segurando estatuetas do Oscar ou vestidos como a indicada ao Oscar Fernanda Torres, comemoraram com música, dança e festividades.