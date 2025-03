Tons terrosos e muito brilho no desfile de Giorgio Armani em Milão

“Para Giorgio Armani, cada coleção é um retorno às suas raízes”, afirmam as notas sobre o evento. "Nesta estação, as roupas assumem tons vulcânicos e brilhos minerais da terra queimada pelo sol, reafirmando sua pureza ancestral."

Para a noite, as modelos usaram jaquetas, vestidos e tops cinza claro e escuro combinados com saias que brilhavam com lantejoulas brilhantes. Alguns dos tops bordados foram combinados com calças transparentes.

Os acessórios incluíam bonés, cintos grossos e colares. As modelos usavam botas rasteiras.

Armani realizou o desfile de sua segunda linha, Emporio Armani, na quinta-feira.