O Oscar chega ao palco no domingo com disputas em aberto, incluindo melhor filme

"Boas piadas são realmente importantes, mas há mais do que isso", disse O'Brien aos repórteres na semana passada, enquanto se preparava para seu primeiro show como apresentador do Oscar. "Estamos tentando buscar tons diferentes, texturas diferentes."

A corrida pelo Oscar deste ano tem apresentado reviravoltas e nenhum filme dominou os prêmios precursores.

Isso manterá o drama até o final do show de domingo. Qualquer um dos três filmes pode ganhar o prêmio de melhor filme, de acordo com os especialistas do Oscar. Um deles é "Anora", a história de uma profissional do sexo que tem a chance de viver uma história de Cinderela. Os outros dois são "The Brutalist", sobre um imigrante judeu e arquiteto em busca do sonho americano, e "Conclave", que imagina os procedimentos secretos para a escolha do papa.

Outros na categoria de melhor filme incluem o musical de grande sucesso "Wicked", uma prequela de "O Mágico de Oz", e "A Complete Unknown", o filme biográfico de Bob Dylan estrelado por Chalamet, e o brasileiro Ainda Estou Aqui, que também concorre como melhor filme internacional.

O musical da Netflix "Emilia Perez" chega à cerimônia com o maior número de indicações. Mas suas chances de vitória diminuíram quando surgiram publicações ofensivas na mídia social da estrela Karla Sofia Gascon. A atriz, a primeira pessoa abertamente transgênero indicada ao Oscar de interpretação, desapareceu do circuito de premiações, mas espera-se que compareça à cerimônia de domingo.

Sua co-protagonista, Zoe Saldana, é a favorita para ganhar o troféu de atriz coadjuvante por interpretar uma agente que ajuda um traficante mexicano (Gascon) a se transformar em mulher e começar uma nova vida.