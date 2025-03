Estampas e punk criam "super-heróis da Versace" na Semana de Moda de Milão

Camisas de seda com estampas e saias curtas contrastavam com tops ou calças pretas. Para os homens, as camisas eram usadas com calças pretas de couro.

Bolsos triangulares se destacavam em jaquetas coloridas, e havia muitos vestidos justos também, com um ar noturno. Entre os acessórios estavam luvas cravejadas e bonés que davam exatamente o toque punk.

"Esta é uma coleção de super-heróis da Versace", disse Donatella sobre o desfile realizado na noite de sexta-feira. "Nossos códigos de casa são reconhecidos em todo o mundo e nos tornam muito fortes. Adoro roupas que empoderam, dão força e confiança. Todos devem ter um pouco de atitude Versace. Com esta coleção, não estou seguindo regras. Apenas as regras do DNA da Versace." A proprietária da marca, Capri Holdings, comprou a Versace em 2018 e está analisando uma possível venda, segundo fontes com conhecimento do tema.

O grupo de moda italiano Prada está entre os interessados e recebeu acesso aos dados financeiros da Versace, disse uma fonte à Reuters. Na quinta-feira, a estilista Miuccia Prada afirmou que várias empresas de moda estão potencialmente interessadas.

No início desta semana, o fundador do grupo de moda italiano Only The Brave (OTB), Renzo Rosso, disse ao jornal italiano MF que está interessado em comprar a marca.

(Reportagem de Elisa Anzolin; reportagem adicional de Marie-Louise Gumuchian)