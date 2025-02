Publicações em redes sociais prejudicam favoritos ao Oscar

Gascón pediu desculpas, mas o estrago já estava feito.

"Este é o ano em que alguém basicamente atira fogo em si mesmo e leva seu próprio filme junto", disse o veterano executivo de marketing Terry Press, que trabalhou em campanhas para o Oscar em nome dos diretores Steven Spielberg, Ron Howard e outras personalidades de Hollywood.

Gascón desapareceu do circuito de premiações de Hollywood, embora tenha dito que participará da cerimônia do Oscar no domingo.

A Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Aparentemente, todos os filmes indicados para o prêmio de melhor filme este ano foram envolvidos em alguma controvérsia, disse Michael Schulman, autor de "Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears".

O diretor Brady Corbet defendeu o uso de inteligência artificial em "O Brutalista" para aperfeiçoar o diálogo em húngaro do ator Adrien Brody e da atriz Felicity Jones no filme.