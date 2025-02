"Madame Teia" ganha prêmio Framboesa de Ouro de pior filme

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - “Madame Teia”, filme norte-americano de super-heróis que traz a personagem de mesmo nome da Marvel, foi o mais “premiado” da 45ª edição do Framboesa de Ouro, incluindo nas categorias de Pior Filme, Pior Atriz e Pior Roteiro. O Framboesa de Ouro é uma sátira anual do Oscar, mas que premia as piores performances de Hollywood. “A Batalha do Biscoito Pop-Tar”, com o ator Jerry Seinfeld, da série “Seinfield”, uma sátira da Netflix sobre a indústria dos cereais, levou dois prêmios para casa. Seinfield foi o Pior Ator, enquanto Amy Schumer foi a Pior Atriz Coadjuvante. Empatado com a produção ficou “Coringa: Delírio a Dois” e “Megalópolis”, também com dois prêmios cada. “Coringa” faturou Pior Prequela, Sequência ou Remake e Combinação de Tela. Já “Megalópolis” rendeu ao conceituado cineasta Francis Ford Coppola o prêmio de Pior Diretor e a Jon Voight o título de Pior Ator Coadjuvante. Coppola postou nesta sexta-feira uma resposta ao “prêmio”. “Estou animado em aceitar o Framboesa de Ouro em tantas categorias por @megalopolisfilm, e pela distinta honra de ter sido indicado a Pior Diretor, Pior Roteiro e Pior Filme, em uma era na qual tão poucos têm a coragem de ir contra as tendências que prevalecem no cinema contemporâneo”, disse. “Nesta porcaria de mundo de hoje, onde a ARTE recebe pontuações como se fosse uma luta livre profissional, eu escolhi NÃO seguir as regras covardes estabelecidas por uma indústria tão aterrorizada pelo risco que, apesar do enorme grupo de jovens talentos à sua disposição, não pode criar imagens que serão relevantes e vivas daqui a 50 anos”, acrescentou Coppola. (Reportagem de Danielle Broadway)