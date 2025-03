Com narrativa de ressurgimento, Demi Moore tenta primeiro Oscar com "A Substância"

LOS ANGELES (Reuters) - A carreira de quatro décadas da atriz Demi Moore em Hollywood podia estar acabada há alguns anos. Mas a estrela de 62 anos venceu os pensamentos negativos sobre si própria depois que um produtor a classificou como “atriz de filme pipoca”. Ela recebeu aquela classificação da seguinte forma: seus filmes eram um sucesso, mas ela não merecia prêmio algum. E então, veio “A Substância” e seu papel como uma instrutora fitness em decadência na TV, cuja injeção de um soro que traz a juventude tem efeitos colaterais sangrentos. A produção aborda assuntos como o envelhecimento e o autoquestionamento. Na cerimônia do Globo de Ouro, quando ela venceu em janeiro, Moore afirmou que há momentos em que as mulheres sentem que “não são espertas o suficiente, ou bonitas ou suficiente, ou magras o suficiente, ou bem-sucedidas o suficiente. Ou, basicamente, não são o suficiente”. “Uma mulher me disse: saiba que você nunca será o suficiente, mas você pode saber o seu valor se simplesmente largar a régua", disse Moore. Em maio, durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cannes, o ator Dennis Quaid descreveu seu papel no filme como um produtor de TV de coração frio. Mas Moore o interrompeu: "Não quero dizer que somos anti-homens. Somos apenas anti-idiotas". Agora, a estrela que ganhou fama fazendo parte do "Brat Pack" de atores de filmes adolescentes nos anos 1980 é a favorita para levar o Oscar de melhor atriz no domingo. Seria seu primeiro Oscar depois de dezenas de papéis no cinema e na TV. “Hollywood adora uma história de ressurgimento", disse Ian Sandwell, editor de filmes da Digital Spy. "Eles adoram dar um prêmio a atores que são conhecidos, mas talvez não tenham tido o sucesso que mereciam." Seu início de carreira contou com dois anos estrelando novela "General Hospital" antes de chegar às telonas em “O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas” e "Sobre Ontem à Noite...". Na década de 1990, ela estrelou o sucesso "Ghost – Do Outro Lado da Vida", filme de maior bilheteria nos Estados Unidos em 1990, e "Proposta Indecente", bem como o suspense militar "Questão de Honra". Em 1995, tornou-se a primeira atriz a ganhar mais de 10 milhões de dólares por um papel, pela história de uma stripper tentando levantar dinheiro para obter a custódia de sua filha em "Striptease". Moore é a favorita para ganhar o prêmio de melhor atriz no domingo, de acordo com especialistas entrevistados pelo site de premiações Gold Derby. Sua principal concorrente é Mikey Madison, jovem de 25 anos que interpreta uma garota de programa em "Anora". Na categoria, também está a brasileira Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aqui”. (Reportagem de Lisa Richwine em Los Angeles; reportagem adicional de Marie-Louise Gumuchian em Londres e Alicia Powell em Nova York)