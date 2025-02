Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa

(Reuters) - Gene Hackman, o intenso ator que ganhou dois Oscars em mais de 60 anos de carreira, foi encontrado morto em casa juntamente com sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, e de seu cachorro, informou o gabinete do xerife de Santa Fé, Novo México, nesta quinta-feira.

Uma declaração do xerife disse que os policiais encontraram o ator de 95 anos e Arakawa, 64, mortos na tarde de quarta-feira, por volta das 13h45 (horário local).

"Não há suspeita de crime como fator para essas mortes no momento, mas a causa exata da morte não foi determinada. Esta é uma investigação ativa e contínua do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé", disse.