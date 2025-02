Andrew Tate deixa Romênia e vai para Flórida, diz fonte

Os irmãos Tate estão sendo investigados na Romênia sob acusação de formar um grupo criminoso organizado, tráfico de pessoas, tráfico de menores, relações sexuais com menor e lavagem de dinheiro. Eles negaram qualquer irregularidade.

O Financial Times informou na semana passada, citando fontes, que membros do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, pressionaram as autoridades romenas para suspender as restrições de viagem dos Tates, ex-boxeadores com dupla cidadania norte-americana e britânica.

O ministro das Relações Exteriores da Romênia, Emil Hurezeanu, negou que tenha sofrido pressão, mas disse que os Tates foram mencionados durante sua breve reunião de corredor com o enviado especial de Trump, Richard Grenell, na Conferência de Segurança de Munique neste mês.

Autodenominado misógino, o influenciador de rede social Tate conquistou milhões de fãs ao promover um estilo de vida masculino que, segundo os críticos, deprecia as mulheres.