Hollywood luta para manter papel como capital mundial do cinema

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Por trás do brilho da temporada de premiações do cinema que culmina com o Oscar no domingo, Hollywood está travando uma batalha para manter seu lugar no centro do negócio cinematográfico global.

Nenhum dos 10 candidatos a melhor filme a serem celebrados no Dolby Theatre de Hollywood foi filmado em Los Angeles, sede da maioria das grandes empresas cinematográficas há mais de um século. O indicado "Wicked", por exemplo -- uma prequela do clássico filme "O Mágico de Oz" -- foi filmado no Reino Unido.