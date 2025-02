"Tudo ou nada": Tapete vermelho do Oscar vai brilhar com pedras ousadas e diamantes raros

A jornada das joias do showroom ao tapete vermelho pode mostrar uma dança intrincada entre joalherias, estilistas e designers, além das próprias celebridades.

"Ouvimos de muitos estilistas. Eles nos dizem o que estão procurando -- formatos, silhuetas, talvez paletas de cores", disse Morrison.

"Muito frequentemente, não sabemos o que foi escolhido até a pessoa estar de fato no tapete vermelho. Então é um momento de ansiedade do ano para nós, mas também muito empolgante."

A previsão é que brincos e colares extravagantes sejam tendência neste ano, caso do colar de diamantes com camadas usado por Sarah Paulson na cerimônia do Globo de Ouro.

"Também estamos vendo colares muito grandes que incluem diamantes brutos. Na semana passada, Zoe Saldaña usou um colar muito grande com muitos diamantes brutos verdes, marrons e amarelos", disse Morrison.

Indicado ao Oscar, Timothée Chalamet tem usado colares e peças com camadas.