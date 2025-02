Músicos lançam álbum silencioso para protestar contra mudanças nos direitos autorais de IA no Reino Unido

As alterações propostas permitiriam que os desenvolvedores de IA treinassem seus modelos em qualquer material ao qual tivessem acesso legal, e exigiriam que os criadores optassem proativamente por impedir que seu trabalho fosse usado.

As alterações foram duramente criticadas por muitos artistas, que afirmam que elas reverteriam o princípio da lei de direitos autorais, que concede controle exclusivo aos criadores sobre seu trabalho.

"Na música do futuro, nossas vozes não serão ouvidas?", disse Bush, cujo sucesso de 1985, "Running Up That Hill", teve um ressurgimento em 2022 graças à série da Netflix "Stranger Things".

O álbum escrito em conjunto, intitulado "Is This What We Want?", apresenta gravações de estúdios e espaços de apresentação vazios para representar o que os organizadores dizem ser o impacto em potencial sobre os meios de subsistência dos artistas caso as mudanças sejam levadas adiante.

A lista de 12 faixas combinadas cria a frase: "O governo britânico não deve legalizar o roubo de música para beneficiar as empresas de IA".

Em uma carta separada ao The Times na segunda-feira, Andrew Lloyd Webber, Elton John e Paul McCartney também alertaram sobre as propostas, dizendo que o atual sistema de direitos autorais "é uma das principais razões pelas quais os detentores de direitos trabalham no Reino Unido".