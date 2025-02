Gucci comec?a Semana de Moda de Mila?o com casacos de pele enquanto aguarda novo estilista

Por Elisa Anzolin

MILÃO (Reuters) - A Gucci levou uma coleção de casacos de pele, saias lápis finas e vestidos slip dress à passarela para seu desfile outono/inverno, apresentando estilos para mulheres e homens elaborados por seu estúdio enquanto a marca italiana aguarda seu próximo designer.

Modelos desfilaram em um espaço amplo, com tapete verde escuro e cortinas de veludo, desfilando vestidos de combinação com barra de renda, sobretudos de lã com ombros arredondados e ternos transpassados com lapelas alongadas.