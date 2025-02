Série da Apple TV+ "Emergência - Berlim" retrata médicos em pronto-socorro caótico

No início, a equipe é hostil com Parker, um dos muitos desafios que ela enfrenta no hospital cronicamente mal financiado e mal equipado.

Slav Popadic interpreta doutor Ben, um médico talentoso e carinhoso que tem seus próprios problemas com drogas.

"É um programa, é ficção, mas tentamos ser o mais real possível", disse Popadic, acrescentando que algumas situações são baseadas em histórias verídicas, como a de médicos que tratam de imigrantes sem documentos.

A série de oito episódios baseia-se parcialmente na experiência do cocriador Samuel Jefferson, que trabalhou como médico de emergência antes de se tornar roteirista.

Jefferson disse que ele e o cocriador Viktor Jakovleski queriam produzir um retrato autêntico das salas de emergência.

"Eles não são heroicos, pessoas revestidas de Teflon. Eles são muito corajosos, em muitos aspectos, mas é difícil", disse à Reuters.