Sucesso do filme chinês "Ne Zha 2" alimenta orgulho nacionalista e hostilidade a Hollywood

PEQUIM (Reuters) - À medida que "Ne Zha 2" bate recordes de bilheteria, o filme de animação chinês sobre um menino mítico com poderes mágicos desperta orgulho nacional e agora hostilidade contra as ofertas rivais de Hollywood, como a última versão de "Capitão América".

Deslumbrando o público chinês com cenas de luta dramáticas, "Ne Zha 2" se tornou o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos no mundo, com vendas recordes no país ajudando o filme a destronar "Divertida Mente 2", da Disney.

Mas o sucesso do filme no exterior ainda está para ser visto, provocando intensos debates nas redes sociais chinesas sobre os méritos e as falhas do filme. As críticas a "Ne Zha 2" são frequentemente respondidas com refutações acaloradas.