Filmes de animação buscam lugar na corrida pelo Oscar de melhor filme

"Em geral, a animação está em seu próprio canto, por isso gostaríamos que ela fosse considerada para o prêmio de melhor filme", disse Merlin Crossingham, que co-dirigiu "Wallace & Gromit: Avengança".

Entre os 10 filmes de maior bilheteria em 2024 estão sequências de filmes de animação: "Moana 2", "Mufasa: O Rei Leão", "Kung Fu Panda 4" e "Meu Malvado Favorito 4", informou o Box Office Mojo.

"Acho que cada vez mais estamos sendo considerados nessa área, é um pouco como um teto de vidro para nós", disse Bonnie Arnold, veterana executiva de cinema que trabalhou para Disney Animation, Pixar Animation e DreamWorks Animation.

Embora alguns filmes de animação tenham sido indicados para o prêmio de melhor filme, incluindo "A Bela e a Fera" em 1991, "Up" em 2009 e "Toy Story 3" em 2010, eles foram ignorados nos últimos anos.

Há um estigma de que os filmes de animação são apenas para crianças, e não para públicos de todas as idades.

Arnold também disse que, embora os lançamentos de animações nos cinemas sejam frequentemente voltados para a família, em sua opinião, em comparação com as animações para adultos com maior presença em streaming, ela não acredita que os elementos de inclusão familiar limitem o público.