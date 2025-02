Taylor Swift é nomeada artista global do ano da IFPI pela quinta vez

LONDRES (Reuters) - A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) nomeou Taylor Swift artista global do ano de 2024, marcando a quinta vez que ela conquista o prêmio.

O disco "The Tortured Poets Department" ficou no topo de quatro listas da organização, incluindo álbum global, álbum de vinil global, álbum de streaming global e vendas globais, disse a IFPI em um comunicado nesta terça-feira.

A obra liderou a tabela de vendas de 2024, com 5,6 milhões de unidades. O número contabiliza compras físicas e downloads de álbuns completos. "Romance: Untold", do grupo de k-pop ENHYPEN, ficou em segundo lugar, com 3,4 milhões de unidades vendidas.