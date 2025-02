Chinês "Ne Zha 2" se torna filme de animação de maior bilheteria no mundo

"Ne Zha 2" é uma sequência do sucesso de 2019, "Ne Zha". O filme é baseado em um romance chinês do século 16, "A Investidura dos Deuses", que retrata um garoto herói com poderes mágicos que tentou defender Chentangguan, uma cidade-fortaleza.

Dirigido pelo diretor Yang Yu, nascido em Sichuan, também conhecido como Jiaozi, o filme impulsionou a bilheteria do Ano Novo Lunar de 2025 no país a um recorde histórico.

(Reportagem de Sophie Yu e Brenda Goh)