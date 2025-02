"Conclave" leva prêmio de melhor filme no Bafta; Mikey Madison é escolhida melhor atriz

Muitos consideravam como favoritas Demi Moore, que recebeu várias homenagens por sua atuação no filme de terror corporal "A Substância", e a britânica Marianne Jean-Baptiste, por sua interpretação aclamada pela crítica de uma mulher que luta contra a depressão em "Hard Truths".

"Eu realmente não estava esperando por isso", disse Madison.

"Quero aproveitar um momento para reconhecer a comunidade de profissionais do sexo... vocês merecem respeito e decência humana."

"Anora", considerado um forte candidato à temporada de premiações depois que o filme e o diretor Sean Baker triunfaram no Critics Choice Awards, bem como no Producers and Directors Guild of America Awards antes do Oscar do próximo mês, também foi indicado a melhor filme, assim como o filme biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido".

O também indicado a melhor filme "Emilia Pérez", que mistura os gêneros de musical e crime, triunfou na categoria de melhor filme de língua não inglesa, superando o brasileiro "Ainda Estou Aqui".