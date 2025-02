Marion Cotillard compara sua imagem pública a efeito distorcido da câmera em filme que promove em Berlim

BERLIM (Reuters) - A atriz francesa Marion Cotillard disse que sua própria imagem pública é como os reflexos distorcidos capturados pela câmera amaldiçoada em seu último filme "A Torre de Gelo" -- separados da realidade.

Promovendo o filme, baseado em um conto de fadas de Hans Christian Andersen, no Festival de Cinema de Berlim no domingo, Cotillard disse que sua verdadeira persona difere da percepção do público.

"O público em geral, o público sempre inventou a vida de atores que nunca conheceu", o que está muito longe da realidade, disse ela a jornalistas na capital alemã.