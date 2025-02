Vencedor do Oscar, Bong Joon Ho diz que demagogo de "Mickey 17" não foi inspirado em líderes atuais

Sua nova comédia de humor negro de ficção científica, estrelada por Robert Pattinson, está sendo exibida na seção especial do festival, que não compete pelas premiações.

"Eu criei esse personagem me inspirando no passado e, como a história sempre se repete, pode parecer que estou me referindo a alguém do presente", disse Bong.

Baseado no romance "Mickey7", de Edward Ashton, o filme acompanha Pattinson como o trabalhador Mickey Barnes, que alienadamente se alista para ganhar a vida morrendo repetidamente.

"Embora seja uma história do futuro, parece uma história que poderia acontecer no presente ou no passado", disse Bong.

Para os jovens na plateia, o que hoje é ficção científica pode um dia ser uma situação que eles vivenciem, disse ele.

O diretor acrescentou que "Mickey 17" é sua primeira história de amor e que o objetivo de sua vida era fazer filmes de todos os gêneros, com uma possível exceção.