Vida ou morte? Drama "Hot Milk", no Festival de Cinema de Berlim, faz essa pergunta

"No caso de Rose, é vida ou morte. Você escolhe a vida ou escolhe o outro?", disse Lenkiewicz a jornalistas na capital alemã antes da exibição do filme.

Estreia de Lenkiewicz na direção, "Hot Milk" é um dos 19 filmes que concorrem ao prêmio principal do Urso de Ouro no festival.

"Tenho a firme convicção de que viemos ao mundo no nascimento, e, na morte, se estivermos com capacidade mental, então deveríamos ter uma escolha se for um caso crônico claro de cuidados paliativos ou doença", disse ela, lembrando de como seu pai enfrentou dificuldades na decisão de pôr fim à sua vida aos 62 anos.

"Mas é uma grande questão e, com o final do filme, acho que as pessoas chegarão a conclusões diferentes."

