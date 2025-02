Tilda Swinton diz que presença na Berlinale foi uma decisão "pessoal" em meio a pedidos de boicote

Por Hanna Rantala

BERLIM (Reuters) - A atriz britânica Tilda Swinton, conhecida por seus papéis muitas vezes excêntricos e peculiares em filmes independentes e de grande sucesso de bilheteria, disse nesta sexta-feira que decidiu "em um momento pessoal" participar do Festival de Cinema de Berlim, apesar dos pedidos de boicote por causa da guerra em Gaza.

Em uma coletiva de imprensa na manhã seguinte à entrega do prêmio honorário Urso de Ouro do evento, em reconhecimento à sua longa carreira, Swinton também disse que ficará sem atuar pelo menos até o fim do ano.