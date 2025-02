Atores de "Bridgerton" apresentam prévia de quarta temporada com romance entre Benedict e criada

"Eu sinto que passamos as três primeiras temporadas realmente mergulhando no mundo lá de cima e conhecendo as regras da alta sociedade", disse Brownell.

"Então pareceu correto, depois de três temporadas fazendo isso, expandir o mundo e descer as escadas."

A série de romance da era regencial é baseada nos livros "Bridgerton", de Julia Quinn, em que cada título foca em um irmão da família Bridgerton. A terceira temporada pulou o terceiro livro da série de Quinn, sobre Benedict, para se concentrar em seu irmão Colin e Penelope Featherington.

Mas a próxima temporada, ainda em fase de produção, coloca Benedict sob os holofotes. Ele, que há muito tempo reluta em encontrar o equilíbrio, fica hipnotizado por uma misteriosa "dama de prata" no baile de máscaras de sua mãe. "Como personagem, temos (Benedict) como uma espécie de pequeno tema musical para a maioria das temporadas. E de repente é como se fôssemos escrever uma sinfonia inteira sobre ele, e isso é realmente emocionante", disse Thompson sobre seu personagem, até agora coadjuvante. "Trará uma nova energia e vibração para a série."