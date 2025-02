Filme de abertura do Festival de Berlim envia mensagem de que imigrantes são bem-vindos, diz ator

A família começa a superar sua desconexão depois que Farrah, uma refugiada síria interpretada por Tala Al Deen, entra em suas vidas como a nova empregada doméstica, juntamente com seu dispositivo exclusivo de terapia de luz.

Em contraste com a família Engels, Farrah vive em um pequeno apartamento com várias outras mulheres, sem sua família.

Nicolette Krebitz, que interpreta a mãe, Milena Engels, disse que foi difícil retratar uma personagem cujo privilégio e hipocrisia são submetidos a um exame tão rigoroso no filme.

"Você não quer se ver como uma pessoa branca e privilegiada, infeliz com as coisas, em comparação com o que a outra protagonista do filme (Farrah) está vivenciando", afirmou Krebitz à Reuters.