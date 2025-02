Salman Rushdie depõe no julgamento de seu acusado de esfaqueamento

Rushdie entrou na sala do tribunal vestido com um terno escuro, camisa branca e gravata cinza. A lente direita de seus óculos estava enegrecida, mascarando o olho que a faca de seu agressor perfurou até o nervo óptico.

"Eu estava ciente de que essa pessoa estava correndo para mim do meu lado direito", testemunhou Rushdie no tribunal em Mayville, a poucos quilômetros ao norte da Chautauqua Institution, local do ataque em 12 de agosto de 2022.

"Ele me atingiu com muita força", disse Rushdie. "Inicialmente, achei que ele tinha me dado um soco. Achei que ele estava me batendo com o punho. Mas, logo depois, vi uma quantidade muito grande de sangue escorrendo pelas minhas roupas e, a essa altura, ele estava me atingindo várias vezes. Esfaqueando, cortando."

Matar, vestido com uma camisa azul clara folgada, sentou-se com seus advogados de defesa nas proximidades. Em seu livro de memórias sobre o ataque, Rushdie imaginou questionar Matar sobre o ataque e escreveu que estava ansioso para enfrentá-lo em um tribunal.

Rushdie, que passou a maior parte da década de 1990 escondido no Reino Unido após receber ameaças de morte por causa de seu romance de 1988, "Os Versos Satânicos", foi esfaqueado cerca de 15 vezes: na cabeça, no pescoço, no tronco e na mão esquerda, cegando seu olho direito e danificando seu fígado e intestinos. Os médicos traumatologistas que o trataram depois que ele foi levado de avião para um hospital em Erie, Pensilvânia, disseram que ele perdeu tanto sangue que chegou perto da morte.

Rushdie disse que a facada em seu olho direito foi a mais perigosa.