Luxo em camadas de Michael Kors fecha Semana de Moda de Nova York

As modelos foram vestidas com uma variedade de roupas -- de casacos de lã drapeados a vestidos de couro flexíveis e blusas de seda esvoaçantes -- que eram descontraídas, mas sensuais, trazendo uma mudança nas vestimentas poderosas e um afastamento de tendências recentes de trajes reveladores.

"Na verdade, foi um desfile bastante coberto. Acho que já ficamos tão nus quanto poderíamos. Então talvez seja a hora de se cobrir, mas ainda se sentir poderosa, sexy, mas de um jeito mais sensual, para que quando você se mover, o movimento seja sexy. É, sabe, coisas que pegam a brisa quando você anda. Para mim, isso é tudo", explicou Kors.

Outros destaques da semana incluíram Wes Gordon, da Carolina Herrera, que se inspirou no filme "Muito Além do Jardim" para exibir vestidos com cores vivas, adornados com flores gigantes, e Christian Siriano, que olhou para o mundo automobilístico com tecidos metálicos brilhantes.

Sergio Hudson, que dedicou seu desfile às vítimas dos incêndios de Los Angeles, deu um toque de alta costura às roupas do dia a dia, com saias jeans plissadas e malhas volumosas de caxemira.

(Reportagem de Alicia Powell)