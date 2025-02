Hollywood amplia protagonismo de mulheres, mas reduz o de pessoas não brancas, diz relatório

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Dos 100 principais filmes de 2024, mais da metade apresentou uma história centrada em uma mulher como protagonista ou co-protagonista, marcando a primeira vez que a representatividade esteve acima do Censo dos Estados Unidos, no qual as mulheres representam 50,5% da população, segundo um relatório da Universidade do Sul da Califórnia (USC).

A representatividade em filmes para pessoas não brancas, no entanto, caiu, de acordo com o relatório.