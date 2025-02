George Clooney admite estar nervoso antes de estreia na Broadway

Clooney é co-roteirista e astro de "Good Night, and Good Luck", uma peça adaptada de seu filme homônimo de 2005 sobre a lenda do noticiário de rádio Edward R. Murrow e seu trabalho durante a caça às bruxas do senador Joseph McCarthy na década de 1950.

"A parte divertida disso é que podemos fazer uma peça sobre um assunto que nos é muito caro... que é dizer a verdade", disse Clooney.

"Good Night, and Good Luck" fica em cartaz na Broadway de 12 de março a 8 de junho.

(Por Lisa Richwine)