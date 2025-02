"Ne Zha 2" se torna filme de maior bilheteria da China em meio ao Ano Novo Lunar

PEQUIM (Reuters) - O filme de animação chinês "Ne Zha 2" se tornou o filme de maior bilheteria do país na quinta-feira, arrecadando mais de 5,8 bilhões de iuanes (796,32 milhões de dólares), depois de atrair um grande público durante o recente feriado do Ano Novo Lunar.

O filme, sobre um menino mítico com poderes mágicos e incríveis habilidades em artes marciais, ultrapassou o recordista anterior "A Batalha no Lago Changjin", um épico de 2021 sobre a Guerra da Coreia, de acordo com a plataforma de venda de ingressos online Maoyan.

"Ne Zha 2" é uma sequência do sucesso de 2019, Ne Zha, que ocupa o quinto lugar na lista dos filmes de maior bilheteria da China. Os filmes são vagamente baseados no clássico romance chinês do século 16 A Investidura dos Deuses.