Em busca de retomada, Gucci demite estilista-chefe De Sarno

A demissão de De Sarno é a primeira grande mudança do presidente-executivo da Gucci, Stefano Cantino, que assumiu o cargo no ano passado. As receitas da Gucci, que representam cerca de metade do total do grupo, caíram 25% no terceiro trimestre, prejudicando o desempenho da Kering. O preço das ações da empresa despencou cerca de um terço nos últimos 12 meses. Segundo a analista Carole Madjo, do Barclays, a marca famosa pelos mocassins, bolsas e cintos pode ter dificuldades para se recuperar. "A Gucci tem cartas bastante desfavoráveis em suas mãos: muito exposta à China, clientes de classe média e uma marca que está em declínio nos últimos 3 a 4 anos", avaliou. "A prioridade deve ser tornar novamente a marca mais popular e fashion."

A saída de De Sarno é mais uma mudança de estilista na indústria de luxo, que sofre com queda na demanda chinesa e a inflação. Encontrar um substituto para um dos cargos mais prestigiados da indústria da moda pode levar tempo. Candidatos em potencial incluem o italiano Pierpaolo Piccioli, que no ano passado deixou a Valentino, e John Galliano, que também no ano passado saiu da Maison Margiela. Hedi Slimane, ex-estilista da Dior Homme e da Yves Saint Laurent, foi citado também por uma revista especializada.