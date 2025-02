Black Sabbath se reunirá pela primeira vez em 20 anos

Desde seu último show juntos em 2005, o Black Sabbath tem tocado em reuniões parciais, mas nunca com sua formação original.

O Black Sabbath, no que está sendo anunciado como seu último show, será a atração principal de um evento que contará com ícones do rock e do heavy metal, incluindo Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God e Anthrax e que será realizado no Villa Park.

Os lucros do show, chamado "Back to the Beginning", serão doados para instituições de caridade, incluindo a Cure Parkinson's, disseram os organizadores.

Osbourne, o carismático vocalista do grupo, que deixou a banda em 1979 devido a problemas com drogas e álcool e seguiu uma carreira solo de grande sucesso, disse em 2020 que havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

"É... hora de eu retribuir ao lugar onde nasci", disse Osbourne, 76 anos, em um comunicado. "Como sou abençoado por poder fazer isso com a ajuda das pessoas que amo. Birmingham é a verdadeira casa do metal."

Os ingressos serão colocados à venda em 14 de fevereiro.