OpenAI visa ensino superior nos EUA e lançará ChatGPT em universidade da Califórnia

A OpenAI tem procurado integrar o ChatGPT às salas de aula desde 2023, mesmo com preocupações iniciais sobre seu potencial uso para colas e plágio -- que fizeram com que algumas escolas considerassem proibi-lo.

Universidades como a Wharton School da Universidade da Pensilvânia, a Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido, já estão usando o ChatGPT Enterprise, o que levou a OpenAI a lançar o ChatGPT Edu em maio do ano passado.

A rival Alphabet já está se expandindo para o setor de educação, onde anunciou um fundo de investimento de 120 milhões de dólares para programas educacionais de IA e planeja introduzir seu chatbot GenAI Gemini nas contas do Google criadas pelas escolas para estudantes adolescentes.

Em novembro, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, inaugurou a primeira universidade de IA financiada pelo Google em Londres, que oferecerá acesso a recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, além de mentoria e expertise da empresa de IA do Google, a DeepMind.