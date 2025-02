Neil Gaiman e ex-mulher são processados por agressão sexual

Palmer foi acusada de saber que Pavlovich era vulnerável e de não ter avisado que Gaiman tinha um histórico de comportamento predatório, de acordo com documentos judiciais.

O casal foi citado como réu no processo de Pavlovich apresentado no tribunal federal de Madison, no Wisconsin. Palmer é a única ré nos processos federais de Pavlovich movidos em Manhattan e Boston.

Gaiman possui uma propriedade em Wisconsin e Palmer é residente de Nova York ou Massachusetts, de acordo com os documentos judiciais.

Gaiman negou as alegações de relações sexuais impróprias em um comunicado publicado em janeiro em um blog, após a imprensa noticiar as acusações.

"Nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Jamais", escreveu. Gaiman não foi acusado criminalmente.

O representante de Palmer não respondeu aos pedidos de comentário em um primeiro momento nesta terça-feira.