Juliette Binoche presidirá júri do Festival de Cinema de Cannes

PARIS (Reuters) - Juliette Binoche, que ganhou um Oscar por sua interpretação de uma enfermeira em "O Paciente Inglês", foi nomeada presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes de 2025 nesta terça-feira.

Binoche teve seu primeiro papel importante em "Rendez-vous", de André Téchiné, que estreou em Cannes em 1985.

"Em 1985, subi os degraus pela primeira vez com o entusiasmo e a incerteza de uma jovem atriz", disse Binoche no comunicado do festival.