Beyoncé ganha prêmio principal do Grammy pela primeira vez com 'Cowboy Carter'

CELEBRANDO LOS ANGELES

As festividades do Grammy foram reformuladas para ser parte de um show de premiação e parte de uma campanha de arrecadação de fundos para as pessoas afetadas pelos incêndios, que foram contidos na sexta-feira depois de matar 29 pessoas e deslocar milhares, incluindo muitos músicos.

Transmitido ao vivo pela CBS, o show foi aberto com uma versão de "I Love LA", com a banda Dawes, de Altadena, apoiada por John Legend, Brad Paisley, St. Vincent e Brittany Howard.

"Esta noite, decidimos que não estamos apenas celebrando nossa música favorita. Também estamos celebrando a cidade que nos trouxe grande parte dessa música", disse o apresentador Trevor Noah, que direcionou os espectadores para as opções de doação. Pelo menos 7 milhões de dólares foram arrecadados durante a transmissão, disse Noah.

Em outras homenagens a Los Angeles, Lady Gaga e Bruno Mars cantaram "California Dreamin'". Os bombeiros entregaram o prêmio do álbum e foram aplaudidos de pé. Entre os prêmios, o show incluiu vinhetas sobre uma floricultura, uma loja de skate e outras pequenas empresas que trabalham para se recuperar dos incêndios.

O Grammy também lembrou o influente produtor musical Quincy Jones, que morreu em novembro. Stevie Wonder liderou o público cantando o hino de combate à fome "We Are the World" com um coro de alunos de escolas destruídas pelos incêndios florestais, e Janelle Monae cantou "Don't Stop 'til You Get Enough", de Michael Jackson.