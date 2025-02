Beyoncé concorre (novamente) ao principal prêmio no Grammy neste domingo

Também estão concorrendo ao prêmio de álbum do ano a mega estrela Taylor Swift por "The Tortured Poets Department" e Billie Eilish com "Hit Me Hard and Soft".

A cerimônia, marcada para as 22h no horário de Brasília na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, será transmitida ao vivo pela CBS.

O comediante Trevor Noah voltará a apresentar a premiação, que será em parte um show de prêmios e em parte uma arrecadação de fundos para músicos e outras pessoas afetadas pelos recentes incêndios florestais na Califórnia. Centenas de integrantes da indústria musical estavam entre os que perderam suas casas no desastre.

"Será um pouco difícil, mas estou começando a achar que eles vão conseguir", disse Paul Grein, editor de prêmios da publicação musical Billboard. Com os incêndios sob controle, "as pessoas podem respirar um pouco e expressar gratidão e alívio por termos conseguido passar por isso".

Eilish e os indicados a melhor novo artista Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone e Teddy Swims estão entre os artistas programados para a premiação. O show principal contará com um tributo a Quincy Jones, o prolífico produtor musical que morreu em novembro.

No Grammy do ano passado, o rapper e marido de Beyoncé Jay-Z argumentou que os jurados não haviam dado o devido reconhecimento aos artistas negros, incluindo sua esposa. Os vencedores do Grammy são escolhidos pelos 13.000 cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros que compõem a Recording Academy (Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação).