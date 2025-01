Paródia musical mexicana com tema de baguete se vinga de "Emilia Perez"

No entanto, o filme sofreu forte reação no México devido a críticas sobre a qualidade ruim do espanhol do elenco, uso de estereótipos, filmagens em Paris com poucos membros do elenco mexicano e tratamento leve da questão dos desaparecimentos forçados -- mais de 100.000 pessoas estão desaparecidas no México. O diretor Jacques Audiard também foi criticado por dizer que não sentiu a necessidade de fazer muita pesquisa para fazer o filme.

Enquanto as sessões mexicanas de "Emilia Pérez" permaneciam praticamente vazias, a cineasta trans Camila Aurora criou um financiamento no GoFundMe para responder com "Johanne Sacreblu", a história de "uma herdeira trans do maior negócio de baguetes da França que busca destruir o racismo sistêmico de seu país com sua arma mais forte... o amor".

O musical de 28 minutos, que apresenta croissants, mímicos, ratos e bigodes pintados, estreou no YouTube em 25 de janeiro e rapidamente se tornou viral.

Na quinta-feira, Aurora anunciou que a rede de cinemas Cinedot irá exibir o filme. Mais tarde, o Cinedot compartilhou novamente o anúncio nas redes sociais. Aurora disse que ainda estão trabalhando nos detalhes técnicos antes de anunciar a data de lançamento.