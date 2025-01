Lady Gaga, Billie Eilish e Green Day fazem show em Los Angeles para ajudar vítimas de incêndios

Por Lisa Richwine e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Billie Eilish cantou com Green Day enquanto Stevie Nicks agradeceu aos bombeiros que salvaram sua casa em dois concertos repletos de estrelas na quinta-feira para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

O evento beneficente FireAid contou com duplas surpresas e apresentações que abrangeram várias gerações, muitas delas com conexões com as comunidades devastadas de Pacific Palisades e Altadena.