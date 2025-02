Antes sequer de lançar novo filme, Warner Bros é processada por direitos autorais de "Superman"

Por Blake Brittain

(Reuters) - Os responsáveis pelo espólio de um dos cocriadores do Super-Homem processaram a Warner Bros. Discovery antes do lançamento do novo filme, "Superman", parte de um relançamento da franquia da DC Comics.

O processo foi impetrado nesta sexta-feira em um tribunal federal de Nova York, pelos herdeiros do espólio do ilustrador Joseph Shuster, que criou o famoso super-herói ao lado do escritor Jerome Siegel.