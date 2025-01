Sean "Diddy" Combs traficou pelo menos três mulheres, dizem promotores

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs traficou pelo menos três mulheres em um esquema de abuso sexual que durou 20 anos, disseram promotores nesta quinta-feira, ao apresentarem um novo indiciamento criminal contra o magnata do hip-hop atualmente preso.

A acusação de três itens não contém nenhuma acusação adicional, mas alega que ele transportou três vítimas do sexo feminino juntamente com profissionais do sexo através de fronteiras estaduais e internacionais. O primeiro indiciamento, ocorrido em setembro, fazia referência a apenas uma vítima do sexo feminino.