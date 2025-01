Filme alemão "The Investigation" visa educar jovens espectadores sobre os horrores de Auschwitz

BERLIM (Reuters) - Em um palco de TV escurecido, uma mulher testemunha perante juízes sobre como seu chefe no campo de extermínio nazista de Auschwitz, Boger, matou um menino recém-chegado.

"O menino estava ali com sua maçã. Boger foi até a criança, pegou-a pelos pés e bateu sua cabeça contra a parede do quartel", relembra a mulher enquanto a câmera passa por Boger, sentado atrás dela, com o rosto impassível.

"Desde então, nunca mais quis ter um filho."