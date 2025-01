Príncipe Harry celebra vitória jurídica "monumental" sobre jornais de Murdoch

O NGN também admitiu ter se intrometido na vida privada da falecida mãe de Harry, a princesa Diana.

Uma fonte familiarizada com o acordo disse que a indenização envolveu uma soma de oito dígitos.

"Em uma vitória monumental hoje, o News UK admitiu que o The Sun, o principal título do império de mídia britânico de Rupert Murdoch, de fato se envolveu em práticas ilegais", disseram Harry e seu co-reclamante Tom Watson em um comunicado.

"Hoje, as mentiras foram reveladas. Hoje, os encobrimentos estão expostos. E o dia de hoje prova que ninguém está acima da lei. Chegou a hora da responsabilização", informou a nota, lida por seu advogado David Sherborne do lado de fora da Alta Corte.

O julgamento para considerar o caso de Harry e um processo semelhante do ex-parlamentar britânico sênior Watson deveria ter começado na terça-feira, mas, após conversas de última hora, os dois lados chegaram a um acordo, com o NGN dizendo que houve irregularidades no The Sun, algo que negou durante anos.

"O NGN oferece um pedido de desculpas completo e inequívoco ao duque de Sussex pela grave intromissão do The Sun entre 1996 e 2011 em sua vida privada, incluindo incidentes de atividades ilegais realizadas por investigadores particulares trabalhando para o The Sun", disse Sherborne.