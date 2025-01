Escavações na antiga Pompeia revelam luxuoso complexo de banheiros privados

Um pátio central com uma grande bacia aumenta o esplendor da casa, que se acredita ter sido propriedade de um membro da elite de Pompeia em seus últimos anos.

"Essa descoberta ressalta como as casas romanas eram mais do que residências particulares, eram palcos para a vida pública e autopromoção", disse Gabriel Zuchtriegel, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia.

Zuchtriegel disse que o local lembrava cenas do romance romano "O Satíricon", em que banquetes e banhos eram fundamentais para a exibição de riqueza e status.

Decorado com afrescos, o complexo inspira-se na cultura grega, enfatizando temas de lazer e erudição.

"O proprietário procurou criar um espetáculo, transformando sua casa em um palácio de estilo grego", disse Zuchtriegel.

Os restos mortais de mais de 1.000 vítimas foram encontrados durante as escavações em Pompeia, incluindo dois corpos dentro da residência particular com os banheiros: uma mulher, com idade entre 35 e 50 anos, que estava segurando joias e moedas, e um homem mais jovem.