Cineasta David Lynch, criador de "Twin Peaks", morre aos 76 anos

LOS ANGELES (Reuters) - David Lynch, o cineasta, escritor e artista norte-americano que recebeu indicações ao Oscar de melhor diretor por "Veludo Azul", "O Homem Elefante" e "Cidade dos Sonhos" e co-criou a inovadora série de TV "Twin Peaks", morreu aos 76 anos, informou sua família nesta quinta-feira.

"É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista, David Lynch", disse um comunicado na página de Lynch no Facebook.

"Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele diria, 'Fique de olho na rosquinha e não no buraco'."