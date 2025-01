"Conclave" lidera lista de indicações ao Bafta; "Ainda Estou Aqui" recebe nova indicação

Isabella Rossellini foi indicada como melhor atriz coadjuvante por interpretar uma freira no filme, que é baseado no romance do escritor britânico Robert Harris.

O filme anterior de Berger, "Nada de Novo no Front", uma refilmagem alemã do clássico antiguerra norte-americano, venceu sete prêmios no Bafta de 2023.

"Emilia Pérez", que mistura os gêneros musical, crime e comédia, teve 11 indicações. O filme é estrelado por Zoe Saldana como uma advogada que ajuda o líder de um cartel de drogas, interpretado por Karla Sofía Gasconó, a fingir sua morte e fazer a transição de homem para mulher.

Gascón foi indicada como melhor atriz, enquanto Saldana e Selena Gomez, que interpreta a esposa do chefe do tráfico, foram reconhecidas na categoria de melhor atriz coadjuvante,

Considerado um dos principais concorrentes na temporada de prêmios deste ano, "Emilia Pérez" também recebeu indicações de melhor filme e de melhor diretor para o cineasta francês Jacques Audiard.

"O Brutalista", "Um Completo Desconhecido" e "Anora" completam a lista de indicados à categoria de melhor filme.